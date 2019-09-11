Экономика Банкиры признались, почему на самом деле безналичные платежи в Украине не дешевеют

2019-09-12 10:14 105

Бизнесмены, которые не желают показывать фискальным органам свою реальную выручку, тормозят распространение безналичных платежей в сфере розничной торговли. Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Мы можем повлиять на скорость распространения безналичных платежей благодаря внедрению IBAN, переходу на новый режим работы 23/7, а потом – на 24/7, а также благодаря борьбе с теневой экономикой, которая сегодня очень существенно влияет на этот рынок и создает угрозу снижения темпов развития и стоимости безналичных платежей. Эти три составляющие будут влиять в будущем на скорость и темпы снижения стоимости безналичных платежей», – заявил заместитель главы правления ПУМБ Артур Загородников.

В Нацбанке признают проблему теневой экономики, ведь ритейл скрывает значительную часть выручки.

«Терминал (POS-терминал.) могут прятать под стол, выдергивать из розетки и говорить, что он не работает, потому что торговец решает таким образом другие задачи. Есть еще параллельная головная боль, с которой должна бороться налоговая и контролирующие ведомства, – P2P-платежи, когда это платежи не «клиент-клиент», а «клиент-торговец». Таких операций много. И это должно быть под микроскопом или в луче прожектора», – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Директор ассоциации ЕМА Александр Карпов поддержал необходимость изменения правил работы бизнеса, которые мешают развитию cashless-экономики.

«Нужны инициативы, связанные с закрытием дыр, а использование упрощенного налогообложения для деления, дробления, уклонения и иных форм честного отъема денег у государства, безусловно, нужно прекращать», – сказал он.

Источник: finclub