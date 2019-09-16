Экономика Из-за теракта в Саудовской Аравии нефть показала самый большой рост почти за 30 лет

2019-09-17 10:14 135

Скачок цен на нефть после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии оказался крупнейшим с 1991 года. Cтоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ​​ноябре выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель.

В первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в 71,95 долларов за баррель. К предыдущему закрытию она составляла чуть более 60 долларов за баррель. Это самый высокий суточный рост котировок с 14 января 1991 года.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23%, до 61,79 долларов за баррель (против почти 55 долларов на момент предыдущего закрытия).

Позже цены на фьючерсы на Brent скорректировались до 66,64 долларов (10,5%), а WTI - до 59,89 долларов (9%).

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Из-за нападения производство нефти в стране снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи СА.

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Экономика

Из-за теракта в Саудовской Аравии нефть показала самый большой рост почти за 30 лет 2019-09-17 10:14 135
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