Экономика Кабмин ограничил выплаты части пенсионеров

2019-09-23 17:00 777

 

Кабмин Украины принял решение о новом порядке выплаты пенсии некоторым категориям военнослужащих в 2019 году.

Об этом сообщило официальное издание Государственной фискальной службы «Вісник».

Известно, что это касается пенсий, назначенных согласно Закону от 09.04.92 г. № 2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Согласно новому закону определяются условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения лиц, которые состояли на военной службе, службе в органах внутренних дел, Нацполиции, Службе судебной охраны.

Также затрагиваются интересны лиц начальствующего и рядового состава Госспецсвязи, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы и некоторых других категорий лиц.

Статьей 1 Закона № 2262 предусмотрено право на следующие виды пенсии:

пожизненная за выслугу лет;
по инвалидности;
в случае потери кормильца.

Согласно постановлению КМУ от 30.08.17 г. № 704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц», начиная с 01.03.18 г. военным по-новому осуществляется денежное обеспечение, а именно изменены составляющие выплат и повышен объем выплачиваемого денежного обеспечения.

В 2019 году выплата пенсий, назначенных до 01.03.18 г. и пересчитанных с 01.01.18 г. с учетом окладов, надбавок согласно Постановлению № 704, осуществляется в размере 75% суммы повышенной пенсии, определенной по состоянию на 01.03.18 г. Постановление КМУ от 14.08.19 г. № 804 вступило в силу с 04.09.19 г. («Урядовий кур’єр» от 04.09.19 г. № 168).

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