Политика Первая реальная потеря - Климкин об отставке Волкера

2019-09-29 15:00 72

Бывший глава МИД в Twitter выразил благодарность специальному представителю Государственного департамента США по вопросам Украины Курту Волкеру и отметил, что Украина была не безразлична спецпосланнику США.

По словам экс-министра отставка специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера - это первая реальная, а не политическая потеря.

"Мы не были ему безразличны - это редкий случай в политике. Большое спасибо за все, Курт Волкер. Это все так грустно. Но это только начало", - написал Климкин.