Политика Первая реальная потеря - Климкин об отставке Волкера

2019-09-29 15:00 72

 

Бывший глава МИД в Twitter выразил благодарность специальному представителю Государственного департамента США по вопросам Украины Курту Волкеру и отметил, что Украина была не безразлична спецпосланнику США.

По словам экс-министра отставка специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера - это первая реальная, а не политическая потеря.

"Мы не были ему безразличны - это редкий случай в политике. Большое спасибо за все, Курт Волкер. Это все так грустно. Но это только начало", - написал Климкин.

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Политика

Первая реальная потеря - Климкин об отставке Волкера 2019-09-29 15:00 72
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