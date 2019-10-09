Экономика В США прогнозируют значительное снижение цен на нефть в ближайший месяц

2019-10-10 09:12 102

В Минэнерго США ожидают снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Об этом говорится в свежем отчете управления по энергетике американского ведомства (EIA).

EIA прогнозирует, что спотовые цены на нефть марки Brent в среднем составят $59 за баррель в 4-м квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во 2-м квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

"Несмотря на недавние перебои с поставками нефти, EIA ожидает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение цен на нефть, поскольку мировые запасы возрастут в первой половине 2020 года", – говорится в отчете.

При этом в EIA считают, что цены на Brent вырастут в среднем до $62 за баррель во второй половине 2019 года. В результате прогнозируемая средняя цена в 2020 году составит $60 за баррель, что на $2 за баррель ниже сентябрьского прогноза EIA.

"Октябрьский прогноз EIA признает более высокий уровень риска перебоев с поставками нефти, чем предполагалось ранее, более чем компенсируемый растущей неопределенностью в отношении роста экономики и спроса на нефть в ближайшие кварталы, что приводит к снижению прогноза цен на нефть", – сообщается в отчете.

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