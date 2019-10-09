Экономика ПриватБанк увеличил прибыль в пять раз, хотя до национализации был в минусе на 23 млрд

2019-10-11 14:16 87

Национализированный ПриватБанк стал прибыльным и мегаэффективным бизнесом. Только за девять месяцев 2019 года ПБ увеличил прибыль в пять раз до 27,4 млрд гривен.

Как  сообщает пресс-служба Привата, за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 5,4 млрд грн.

Полученная банком прибыль является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины. Так, чистый комиссионный доход банка за данный период составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен.

Напомним, за 2018 год прибыль ПриватБанка составила 15,2 млрд грн, тогда как годом ранее банк получил 23 млрд грн убытка.

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Экономика

ПриватБанк увеличил прибыль в пять раз, хотя до национализации был в минусе на 23 млрд 2019-10-11 14:16 87
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