Политика документ МВФ впервые включил Украину в группу развивающихся европейских стран

2019-10-16 14:46 108

В новом отчете Международного валютного фонда по развитию экономики в мире Украина выведена из группы стран СНГ, как это было ранее.

Как сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook, аналитики Фонда включили Украину в группу развивающихся европейских стран.

"Очень важное для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец остановлена; Украина – в группе Emerging and Developing Europe (развивающаяся Европа)", – указала министр.

Напомним, ранее в новом отчете МВФ улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2019 году и 2020 году – до 3%.

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