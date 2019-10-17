Экономика Нефть эталонных марок начала быстро дешеветь - что будет дальше

2019-10-18 16:28 216

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на данных о резком повышении товарных запасов сырья в США за минувшую неделю.

Как свидетельствуют данные торгов, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,51 (0,86%) – до $58,91 за баррель. Накануне в среду их цена выросла на $0,68 (на 1,16%), составив на закрытие $59,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,54 (1,01%) – до $52,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,55 (на 1,04%) – до $53,36 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,09 в пользу Brent.

В целом с начала текущей недели Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI – на 2,4%.

Накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд. Резервы бензина увеличились на 934 тыс. баррелей, дистиллятов – на 2,9 млн баррелей.

Аналитики рынка прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

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