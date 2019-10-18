Экономика МВФ готовит для Украины программу на три года

2019-10-19 12:00 177

Миссия МВФ может вскоре снова приехать в Украину для продолжения переговоров по новой программе.

Новая программа МВФ для Украины рассчитана на три года и будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

"Как я уже говорил, Украина достигла значительного уровня макроэкономической стабильности. Я думаю, что это важно сохранить", - отметил Томсен. В этой связи он подчеркнул, что одной из ключевых вещей стала модернизация работы Национального банка, которое предусматривало также укрепление его независимости. "И мы считаем абсолютно важным, чтобы это было сохранено", - подчеркнул представитель МВФ.

Кроме того, он обратил внимание на аспекты монетарной политики в Украине, а также надзора за финансовым сектором. В этом контексте представитель Фонда вспомнил дело ПриватБанка, которое рассматривается сейчас в судебном порядке. А также подчеркнул: важно, чтобы государство и в дальнейшем пыталось ограничить потери для налогоплательщиков.

Что касается структурных реформ в Украине, на которые МВФ обращает внимание перед заключением договоренностей о новой программе, Томсена назвал, в частности, земельную реформу, преодоление коррупции, а также усилия, направленные на большую открытость рынка в Украине.

В то же время, Томсен не уточнил, о какой сумме говорится в новой программе для Украины: "Мы еще не обсуждали сумму, поэтому я пока ничего не могу сказать об этом".



Представитель МВФ подчеркнул, что диалог с украинским правительством продолжается, и проходит в позитивном ключе. Он также отметил, что МВФ в течение следующих нескольких недель может направить миссию в Украину для обработки деталей по реформам.



Эту же информацию подтвердила министр финансов Оксана Маркарова, которая находится на переговорах с МВФ в Вашингтоне.



Напомним, 15 октября делегация Украины отправилась на переговоры с МВФ. Накануне стало известно о ходе переговоров.



В сентябре украинские власти не достигли соглашения по новой программе сотрудничества с МВФ в ходе двухнедельных переговоров.