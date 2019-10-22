Политика У Путина заявили о приостановке подготовки к нормандской встрече

2019-10-22 21:30 192

 

Во всем винят некую сторону, которая "постоянно меняет условия"

Подготовка к встрече в нормандском формате сейчас не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщают российские СМИ.

Песков завил, что сейчас не может быть названо никаких сроков встречи.

"В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - заявил он, не уточняя, какую именно сторону имеет в виду.

8 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко высказал мнение, что Путин ищет основания, чтобы отменить встречу в нормандском формате.
19 октября о нормандской встрече с Путиным беседовала по телефону федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Вчера состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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