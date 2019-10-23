Политика Стало известно, когда НАБУ сможет прослушивать подозреваемых

2019-10-23 18:00 195

Национальное антикоррупционное бюро Украины не сможет использовать свое право на прослушивание лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно обнародованным данным, НАБУ сможет пользоваться этой возможностью через некоторое время.

"Прежде всего, нужно привести в соответствие с положениями статьи 263 КПК Украины нормативно-правовые акты. Именно они на сегодняшний день занимаются урегулированием процедуры установления и использования технических средств, обеспечивающих проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей, и построить инфраструктуру, которая обеспечит практическую реализацию предоставленных НАБУ полномочий", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ подчеркнули, что этот процесс требует подготовки сложных технических решений, которые необходимы для правильного взаимодействия с уполномоченными государственными органами и операторами телекоммуникаций.