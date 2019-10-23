Политика Детектор лжи. Дубинский ответил, полиграфолог оценил

2019-10-23 22:00 285

 

Теперь полиграф должен пройти председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия

Народный депутат от фракции Слуги народа Александр Дубинский прошел проверку на детекторе лжи, инициированную в связи со скандалом в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Полиграфолог сказал, что респонент не пытался помешать процедуре, тест состоялся, результаты можно интерпретировать более менее однозначно - в пользу опрашиваемого лица. То есть "денег не брал". Документально подтвержденный результат будет предоставлен в понедельник.

Во время процесса Дубинский отрицал, что не поддержал законопроект №2047 за взятку в размере от $30 000 или $50 000 и за любую взятку вообще, а также то, что ему предлагали взятку за голосование за этот или какой-либо другой проект.

Он также ответил "нет" на вопрос, получал ли он деньги за любое голосование в Верховной Раде.

Депутат опроверг существование каких-либо договоренностей о блокировании законопроектов за денежное вознаграждение. Коллег из налогового комитета во взяточничестве Дубинский не подозревает.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Тест на ложь: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция

2019-10-23 20:00 246

Сивохо ответил на критику в свой адрес из-за назначения в СНБО

2019-10-22 17:30 5454

У Зеленского решили проверить депутатов из Слуги народа на полиграфе

2019-10-22 15:45 390

В Евросоюзе оценили динамику торговли с Украиной

2019-10-16 16:30 1371

Еще новости в разделе "Политика"

Детектор лжи. Дубинский ответил, полиграфолог оценил

2019-10-23 22:00 285

Владимир Зеленский дал обещание по Донбассу

2019-10-23 20:30 348

видео Тест на ложь: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция

2019-10-23 20:00 246

Названа дата начала отопительного сезона в Киеве

2019-10-23 19:00 318
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Детектор лжи. Дубинский ответил, полиграфолог оценил 2019-10-23 22:00 285
Владимир Зеленский дал обещание по Донбассу 2019-10-23 20:30 348
видео Тест на ложь: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция 2019-10-23 20:00 246
Названа дата начала отопительного сезона в Киеве 2019-10-23 19:00 318

Лента

22:00 Детектор лжи. Дубинский ответил, полиграфолог оценил
21:30 Лишний выходной: стало известно о неожиданном подарке украинцам на Новый год
21:00 Гончарук озвучил новый прогноз курса доллара на 2020 год
20:30 Владимир Зеленский дал обещание по Донбассу
видео 20:00 Тест на ложь: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция
19:30 В Минсоцполитики упростили правила получения субсидии: появилось детальное объяснение
19:00 Названа дата начала отопительного сезона в Киеве
18:30 Гончарук прокомментировал планы по децентрализации: подробности
18:00 Стало известно, когда НАБУ сможет прослушивать подозреваемых
17:30 Хуже, чем в Пекине: уровень загрязнения воздуха в Киеве зашкаливает