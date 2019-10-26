Политика Кучма: Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет

2019-10-26 12:00 195

Второй президент Украины, представитель Киева на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма считает, что формула Штайнмайера не приведет к миру на Донбассе.

Во время выступления в Черниговском университете бывший глава украинского государства заявил: "Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать".

По словам Кучмы, проведение на оккупированной части Донбасса выборов без предварительного вывода войск, разоружения представителей незаконных вооруженных формирований и контроля Украиной границы является полным абсурдом.

Также политик отверг идею особого статуса для Донбасса, поскольку это путь к конфедеративному устройству, и он неприемлем для Украины.

В этом контексте Кучма подчеркнул, что перед тем, как соглашаться на какие-либо условия, нужно учитывать нынешнее состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - отметил политик и назвал восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.