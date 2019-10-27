Политика видео Сенцов о разговоре Зеленского с ветеранами на Донбассе: «Стыд за президента»

2019-10-27 09:00 480

Бывший политузник Кремля, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов прокомментировал активно обсуждаемое видео общения президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами, которые находятся на линии вблизи фронта на Донбассе.

«Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна», – написал Сенцов 27 октября на своей странице в Фейсбуке.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 октября посетил населенный пункт Золотое на Донбассе и встретился с ветеранами, которые находятся вблизи линии фронта. Впоследствии сообщество «Останній блок-пост # Ні_капітуляціі» обнародовало видео, на котором Зеленский общается с людьми в камуфляже.

Во время разговора один из ветеранов, который представился Денисом, сказал президенту, что в случае отвода войск (которое запланировано в районах Золотого и Богдановка-Петровского) возможны жертвы как среди украинских военнослужащих, так и проукраинского гражданского населения.

В ответ Зеленский выразил уверенность, что мирные жители хотят разведения войск.

На аргумент, что перемирие фактически заключается с Россией, а не с незаконными вооруженными группировками, Зеленский ответил, что ему неважно, с кем подписывать мирные соглашения.

«Нам нужно территории вернуть и прекратить убийства, правильно?» – спросил он.

На второй видеозаписи слышен разговор Зеленского и ветерана, где тот просит прокомментировать акции «Нет капитуляции», которые несколько раз проходили в разных городах Украины, а президент в ответ требует от ветеранов «убрать оружие».

«Слушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. А ты мне не переводи (разговор – КР) на акции», – ответил Зеленский, обращаясь к Денису.

Зеленский добавил, что « есть демократия, а ситуация в стране, и демократия в какие-то серьезные вещи не заходит». В ответ ветеран сказал, что действует в рамках закона.