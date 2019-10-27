Политика Двойное гражданство для украинцев: у Гончарука сделали громкое заявление

2019-10-27 15:00 666

 

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что в вопросах большого оттока украинских граждан за границу следует придерживаться более либеральной политики.

Дмитрий Кулеба рассказал о своем виденье дальнейшего поведения властей Украины по отношению к украинской диаспоре, члены которой не забывают о своих корнях и мечтают поддерживать прямую и беспрепятственную связь со свей родиной.

Дипломат в своей речи затронул вопрос двойного гражданства, обсуждение которого нужно поднимать на государственный уровень безотлагательно в связи с огромным оттоком украинцев в зарубежные страны. Многие граждане хоть и находяться сейчас в других странах, но в своей целосности как диаспора могут составить важный сегмент в решении межгосударственных вопросов.

Также наличие возможности иметь два гражданства одновременно поможет устранить схемы с венгерскими и румынскими паспортами, которые постоянно проворачивают находчивые украинцы. Ликвидация этой проблемы поможет также настроить натянутые отношения Украины с соседними странами.

Дмитрий Кулеба также отметил: "Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы".

Дипломат уточнил, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием, а инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

Сейчас Министерство иностранных дел Украины уже занялось разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства для граждан, которые желают сотрудничать со своей родиной.

Вице-премьер также натроен категорически против двойного гражданства Украины-России.

На сегодняшний день официальная статистика гласит, что каждый шестой работоспособный украинец находиться на работе за границей. По данным за 2018 год за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины, что составляет почти 18% экономически активного населения страны в возрасте 15-70 лет.

Это огромное количество молодых и перспективных людей, которые могли бы приносить пользу своей стране, имея более комфортные для этого условия.

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