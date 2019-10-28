Политика Разумков предупредил о последствиях проверки нардепов на полиграфе

2019-10-28 20:00 150

Для борьбы с коррупцией подходят все методы, в том числе полиграф. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на брифинге в понедельник, 28 октября.

"Относительно целесообразности – я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, - нужно бороться", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о целесообразности борьбы с коррупцией с помощью полиграфа.

При этом Разумков заявил, что процесс тестирования на полиграфе народных депутатов из комитета по вопросам финансов слишком публичный: "Что касается публичности этого процесса - я думаю, что все-таки, возможно, он слишком публичный. Это моя личная позиция".

Разумков также подчеркнул, что этот процесс будет иметь политические последствия.

"Что касается последствий: все коллеги, которые проходили полиграф, говорили, что это, прежде всего, политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы", - сказал спикер парламента, выразив надежду, что результаты соответствующей деятельности правоохранителей будут в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете, который возглавляет нардеп Александр Дубинский.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

На прошлой неделе "детектор лжи" в прямом эфире прошел Александр Дубинский, а на следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.