Политика Нафтогаз уже готовит новый иск к Газпрому - газовые переговоры зашли в тупик

2019-10-30 10:15 156

Как сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, Нафтогаз приступил к подготовке нового иска к Газпрому.

Таким образом он прокомментировал переговоры в Брюсселе между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу дальнейшей судьбы транзита российского газа через украинскую территорию.

"Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе", – написал Витренко.

Действующий 10-летний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года.

Напомним, газовые переговоры Украины, России и ЕС состоялись 28 октября в Брюсселе. Они продолжались около 80 минут. Помимо транзита обсуждался и вопрос прямых поставок российского газа в Украину, от которых Киев отказался в 2015 году. Стороны не пришли к соглашению. Новый раунд переговоров по газу пройдут в конце ноября.