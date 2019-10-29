Политика Дело Гандзюк - Аваков рассказал новые подробности

2019-10-29 18:00 111

Глава МВД сообщил журналистам, что следствие СБУ рассматривает несколько обоснованных версий

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ожидает, что в ближайшее время следствие Службы безопасности Украины вынесет дополнительные процессуальные решения по делу убитой активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он заявил, общаясь с прессой на инвестиционном форуме "RE:Think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, передает корреспондент "Вестей".

"Я разделю эту ситуацию на две части. Есть исполнение этого преступления, нападение, отягчающее, которое переросло затем в убийство Катерины Гандзюк и поиск заказчиков. Первую часть расследовала полиция. Бурно, с разными эмоциями, поиском вариантов, но в течении достаточно короткого срока установили исполнителей. Эти исполнители были под стражей. 6 человек их было, часть из которых продолжает сидеть в тюрьме, часть из которых дали показания, находятся под какими-то другими санкциями, но возник сразу же вопрос номер два: "А кто заказчик?". И, как вы помните, генеральный прокурор принял решение и это дело закрепил за Службой безопасности Украины. Таким образом, все эти материалы по расследованию этого дела, даже те, когда мы искали исполнителей, были все забраны у нас и объединены в Службе безопасности Украины", - отметил Аваков.

По его словам, следствие СБУ рассматривает несколько обоснованных версий. Кроме того, Аваков предполагает, что Служба безопасности в ближайшее время вынесет "какие-то процессуальные, дополнительные решения". На вопрос журналистов, не желает ли Аваков уйти в отставку из-за дела Гандзюк, он ответил, что не собирается.

"Я не сахарный - не растаю. Из-за этого дела я не уйду. Когда я почувствую, что я здесь бесполезен, и когда мои принципы не совпадают с тем, что происходит", - заявил Аваков, добавив, что сейчас его принципы совпадают с тем, что происходит.