Политика Аваков: Не верю, что мира с Россией можно добиться переговорами

2019-10-29 19:30 183

 

В то же время министр внутренних дел подчеркивает: путь переговоров нельзя отбрасывать полностью

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что добиться справедливого мира с РФ с помощью переговоров будет сложно, однако попробовать стоит. Об этом он заявил на инвестфоруме RE:THINK, передает пресс-служба МВД.

"К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами, я в это не верю. Но, если есть путь, который можно пройти и убедиться в обратном, - давайте его пройдем, не переходя при этом красные линии", - рассказал чиновник, комментируя ситуацию с разведением сил в Золотом.

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Министр объяснил, что Украина должна одержать "стратегическую победу в войне", а не "выиграть автоматную перестрелку в Золотом". Он подчеркнул, что в Золотом продолжают находиться активисты, которые ничего не нарушают и уже вывезли оружие из зоны разведения сил.

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