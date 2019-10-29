Политика В МИД сделали интересное заявление о встрече «Нормадской четверки»

2019-10-29 22:00 93

 

Украина надеется, что встреча "Нормандской четверки" пройдет в ноябре, заявил 29 октября журналистам в Мариуполе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Я думаю, что Украина дожмет вопрос о проведении форума в том формате, в каком мы хотим. И мы надеемся, что это будет в следующем месяце. Она уже несколько раз переносилась по техническим причинам, но вы видите, насколько сложно… Мы делаем все для того, чтобы встреча прошла", – сказал Пристайко.

Он добавил, что уже была озвучена предварительная дата встречи, "но не все на нее согласились". "По "нормандии" – есть предварительная дата, которую я не хочу сейчас говорить, так как не все стороны на нее согласились. Мы не хотим сейчас сорвать этот тонкий и очень чувствительный процесс. Я надеюсь, что она будет до конца следующего месяца", – отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что "не ставил бы вопрос: нормандский формат или санкции".

"Мы говорим немного о другом: если нам не удастся достичь успеха на минском треке, нам надо возвращаться к идее о миссии по поддержанию мира. То есть, нужна будет третья сила, которая поможет ввести мир", – заявил глава МИД Украины.

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