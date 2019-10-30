Политика В ОБСЕ рассказали о большом обмене пленными между Украиной и РФ ближайшее время

2019-10-31 13:44 189

Гуманитарная группа Трехсторонней контактной группы  по урегулированию на Донбассе готовится к большому обмену пленными между Украиной и РФ. 

"Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. По словам Мартина Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен", -  заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Известно, что экономическая подгруппа ТКГ при участии большой группы экспертов сегодня также обсуждала вопросы водоснабжения. Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании "Вода Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного Креста.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что процесс обмена удерживаемыми лицами находится на решающем этапе.

Напомним, 7 сентября состоялся первый этап обмена пленными в формате "35 на 35". В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

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