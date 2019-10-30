Политика видео Первая потасовка Верховной Раде нового созыва - Скорик против Тищенко

2019-10-30 13:44 72

В Верховной Раде нового созыва сегодня произошла первая драка. Потасовка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика за отклонения постановления о создании ВСК относительно событий в Одессе.

Первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук заявил, если депутаты не займут свои места, то председательствующий закроет заседание.

"Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание", - подчеркнул Стефанчук.

Началось все с того, что депутат от ОПЗЖ Николай Скорик плечом толкнул народного депутата от СН Николая Тищенко. А представители фракции Слуга народа пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.

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Политика

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