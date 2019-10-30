Политика Дания разрешила строительство Северного потока-2

2019-10-30 16:30 102

 

Компания Nord Stream 2 начнет подготовительные работы и трубоукладку в водах Дании в ближайшие недели.

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода Северный поток-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 30 октября.

"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", – говорится в сообщении.

По оценке агентства, именно этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Отмечается, что разрешение выдано в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основании обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

В свою очередь оператор Северного потока-2 сообщил, что уже уложено более 2100 км газопровода (общая длина газопровода свыше 1200 км – 2400 км по двум ниткам – ред.). Nord Stream 2 начнет подготовительные работы и трубоукладку в водах Дании в ближайшие недели.

Как известно, Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство Северного потока-2.

Напомним, в начале октября в Газпроме заявили, что нужно четыре-пять недель на достройку газопровода Северный поток-2.

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