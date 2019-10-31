Политика Транзит российского газа и нормандский формат - зачем Меркель звонила Зеленскому

2019-10-31 11:42 96

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате, газовый вопрос и разведение сил на Донбассе.

"Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в нормандском формате. Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны", -  сообщает прес-служба Офиса президента.

Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины.

Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина – ЕС – РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе.

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