Политика Динамо на характере и с кровью одолело Шахтер - "горняки" вылетели из Кубка Украины

2019-10-31 08:39 216

Украинское "Эль Класико" удалось! На стадии 1/8 финала Кубка Украины на НСК Олимпийском сошлись два самых принципиальных соперника - донецкий Шахтер и столичное Динамо. В итоге три ярких гола, два удаления, девять предупреждений, кровь на газоне, нервы и виртуозная игра.

"Киевляне" активнее начали матч и уже на первых минутах проверили на прочность каркас ворот "горняков" – пробивал Вербич. А вот первый гол в матче получился из ничего. Счет был открыт на 22-й минуте после шедеврального удара Сергея Сидорчука. Далее мяч япрямо не шел в ворота как у "киевлян" так и у гостей.

В первом тайме случился и традиционный для встреч принципиальных соперников неспортивный момент. Денис Попов в борьбе с Исмаили отмахнулся от бразильца и отправил того в нокдаун. Исмаили рухнул на газон, а из его рта пошла кровь. Но вскоре защитник "Шахтера" сумел вернуться в игру. Уже во втором тайме футболисты снова пустили друг другу кровь – Степаненко и Сидорчук столкнулись головами в центре поля.

"Шахтер" сравнял счет за секунды до финального свистка. Степаненко подкараулил отскок после углового и красивым ударом отправил мяч в дальний угол. На тот момент "Динамо" уже играло в меньшинстве – красную карточку заработал Владимир Шепелев за грубый фол против Тайсона.

И все же сильнее морально и физически оказались бело-голубые – уже в дополнительное время Денис Попов после подачи Карлоса Де Пены отправил мяч точно в ворота Андрея Пятова. 2:1.

В итоге, команда Алексея Михайличенко в экстра-тайме сумела победить Шахтер и пробиться в 1/4 финала Кубка Украины.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Динамо — Шахтер 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 103) — Беседин (Гармаш, 90+3).

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили — Коваленко, Степаненко — Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73) — Мораес.

Предупреждения: Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Де Пена, Шабанов, Степаненко, Коваленко, Дентиньо, Тайсон

Удаления: Шепелев, 89 — Степаненко, 90+4.