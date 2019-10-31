Политика Динамо на характере и с кровью одолело Шахтер - "горняки" вылетели из Кубка Украины

2019-10-31 08:39 216

Украинское "Эль Класико" удалось! На стадии 1/8 финала Кубка Украины на НСК Олимпийском сошлись два самых принципиальных соперника - донецкий Шахтер и столичное Динамо. В итоге три ярких гола, два удаления, девять предупреждений, кровь на газоне, нервы и виртуозная игра.

"Киевляне" активнее начали матч и уже на первых минутах проверили на прочность каркас ворот "горняков" – пробивал Вербич. А вот первый гол в матче получился из ничего. Счет был открыт на 22-й минуте после шедеврального удара Сергея Сидорчука. Далее мяч япрямо не шел в ворота как у "киевлян" так и у гостей.

В первом тайме случился и традиционный для встреч принципиальных соперников неспортивный момент. Денис Попов в борьбе с Исмаили отмахнулся от бразильца и отправил того в нокдаун. Исмаили рухнул на газон, а из его рта пошла кровь. Но вскоре защитник "Шахтера" сумел вернуться в игру. Уже во втором тайме футболисты снова пустили друг другу кровь – Степаненко и Сидорчук столкнулись головами в центре поля.

"Шахтер" сравнял счет за секунды до финального свистка. Степаненко подкараулил отскок после углового и красивым ударом отправил мяч в дальний угол. На тот момент "Динамо" уже играло в меньшинстве – красную карточку заработал Владимир Шепелев за грубый фол против Тайсона.

И все же сильнее морально и физически оказались бело-голубые – уже в дополнительное время Денис Попов после подачи Карлоса Де Пены отправил мяч точно в ворота Андрея Пятова. 2:1.

В итоге, команда Алексея Михайличенко в экстра-тайме сумела победить Шахтер и пробиться в 1/4 финала Кубка Украины.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Динамо — Шахтер 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 — Степаненко, 90+2

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 103) — Беседин (Гармаш, 90+3).

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили — Коваленко, Степаненко — Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73) — Мораес.

Предупреждения: Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Де Пена, Шабанов, Степаненко, Коваленко, Дентиньо, Тайсон

Удаления: Шепелев, 89 — Степаненко, 90+4.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Динамо против Шахтера: Сегодня принципиальный поединок 1/8 финала Кубка Украины

2019-10-30 13:11 444

Динамо и Копенгаген разменяли результативную ничью: статистика матча

2019-10-25 11:15 861

Бывшие "киевляне" Хачериди и Милевский стали одноклубниками в Беларуси

2019-10-24 11:16 1347

Шахтер — Динамо Загреб. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

2019-10-22 19:00 1035

Еще новости в разделе "Политика"

Рада одобрила задержание и арест нардепа Ярослава Дубневича

2019-10-31 12:16 30

Транзит российского газа и нормандский формат - зачем Меркель звонила Зеленскому

2019-10-31 11:42 96

Конгресс США рассмотрит резолюцию об импичменте Трампу 31 октября

2019-10-31 10:14 153

Сегодня Генсек НАТО Столтенберг встречается с президентом Зеленским в Киеве

2019-10-31 09:40 165
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Рада одобрила задержание и арест нардепа Ярослава Дубневича 2019-10-31 12:16 30
Транзит российского газа и нормандский формат - зачем Меркель звонила Зеленскому 2019-10-31 11:42 96
Конгресс США рассмотрит резолюцию об импичменте Трампу 31 октября 2019-10-31 10:14 153
Сегодня Генсек НАТО Столтенберг встречается с президентом Зеленским в Киеве 2019-10-31 09:40 165

Лента

12:16 Рада одобрила задержание и арест нардепа Ярослава Дубневича
11:42 Транзит российского газа и нормандский формат - зачем Меркель звонила Зеленскому
11:15 Как пройдет отопительный сезон в Украине в случае полной остановки транзита газа
10:41 Кого в Украине будут бесплатно вакцинировать от дифтерии
10:14 Конгресс США рассмотрит резолюцию об импичменте Трампу 31 октября
09:40 Сегодня Генсек НАТО Столтенберг встречается с президентом Зеленским в Киеве
09:37 Прокурор с плантациями конопли на Юге Украины
КАРТА 09:12 МИД Украины озвучил условия начала отвода сил в районе Петровского
08:39 Динамо на характере и с кровью одолело Шахтер - "горняки" вылетели из Кубка Украины
08:11 Свободный рынок земли в Украине - перспективы, подводные камни, мнения экспертов и паевиков