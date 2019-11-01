Политика В ЕС пояснили, на что надеются после разведения сил на Донбассе

2019-11-01 20:31 108

Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, которое началось 29 октября. 

"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом, которое началось 29 октября. Мы также надеемся, что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения", - говорится в заявлении ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Укринформ, в ЕС также приветствовали готовность, выраженную сторонами во время заседания ТКГ 29 октября в Минске, относительно продвижения по вопросу разведения сил и средств на участке в районе н.п. Петровское в ближайшем будущем.

"Такие шаги облегчат страдания гражданских людей, которые проживают вблизи линии соприкосновения и несут основную тяжесть этого конфликта. В связи с этим мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию действовать таким же образом", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, ранее в Минске согласовали дату отвода сил в Петровском. Саму дату переговорщики не называют, но уже говорят о предпосылках для встречи нормандской четверки.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Завершен первый этап разведения сил на Донбассе - началось разминирование

2019-11-01 14:47 300

Вопросы к Кабмину Гончарука и ремонт дорог - план работы Рады на сегодня

2019-11-01 09:40 219

Садовый раскритиковал идею передачи в концессию львовского аэропорта

2019-10-31 15:12 387

HBO отказалась снимать приквел культовой саги Игра престолов

2019-10-31 14:15 510

Еще новости в разделе "Политика"

В ЕС пояснили, на что надеются после разведения сил на Донбассе

2019-11-01 20:31 108

Украинских депутатов начали штрафовать за прогулы заседаний

2019-11-01 13:45 243

В ОБСЕ рассказали о большом обмене пленными между Украиной и РФ ближайшее время

2019-11-01 11:14 480

Вопросы к Кабмину Гончарука и ремонт дорог - план работы Рады на сегодня

2019-11-01 09:40 219
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В ЕС пояснили, на что надеются после разведения сил на Донбассе 2019-11-01 20:31 108
Украинских депутатов начали штрафовать за прогулы заседаний 2019-11-01 13:45 243
В ОБСЕ рассказали о большом обмене пленными между Украиной и РФ ближайшее время 2019-11-01 11:14 480
Вопросы к Кабмину Гончарука и ремонт дорог - план работы Рады на сегодня 2019-11-01 09:40 219

Лента

20:31 В ЕС пояснили, на что надеются после разведения сил на Донбассе
19:34 Нацбанк обновил прогноз по инфляции на 2020 год - чего ждать от гривны
18:47 Прокуратуру обязали возобновить дело о громкой взятке для Матиоса
18:30 Хочется денег! «Слуги народа» хотят увеличить ставку военного сбора до 10%
17:33 Министр Милованов уверен, что самые высокие зарплаты сегодня в Мариуполе
16:29 Найден принципиально новый и безопасный способ ранней диагностики рака
15:32 В Киеве до весны ограничили максимальную скорость до 50 км/ч - список дорог
14:47 Завершен первый этап разведения сил на Донбассе - началось разминирование
14:34 Кудрявцев через фейкові конкурси ставить керувати ДАБІ свою людину, – ЗМІ
14:13 Поворот в деле Майдана: Обнародованы показания одного из грузинских снайперов