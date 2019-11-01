Политика В ЕС пояснили, на что надеются после разведения сил на Донбассе

2019-11-01 20:31 108

Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, которое началось 29 октября.

"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом, которое началось 29 октября. Мы также надеемся, что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения", - говорится в заявлении ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Укринформ, в ЕС также приветствовали готовность, выраженную сторонами во время заседания ТКГ 29 октября в Минске, относительно продвижения по вопросу разведения сил и средств на участке в районе н.п. Петровское в ближайшем будущем.

"Такие шаги облегчат страдания гражданских людей, которые проживают вблизи линии соприкосновения и несут основную тяжесть этого конфликта. В связи с этим мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию действовать таким же образом", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, ранее в Минске согласовали дату отвода сил в Петровском. Саму дату переговорщики не называют, но уже говорят о предпосылках для встречи нормандской четверки.