Политика Оскандалившийся нардеп Яременко сложил полномочия главы комитета Рады

2019-11-02 10:30 297

 

Депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который стал участником секс-скандала в Верховной Раде, заявил, что складывает полномочия главы депутатского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. По его словам, он это делает "с целью спасения украинского парламентаризма от него, а украинской журналистики - от Уголовного кодекса". Заявление фракций "Голос", "Евросолидарность" и "Батькивщина", которые ранее потребовали переизбрания главы указанного комитета, Яременко назвал "мелким политическим шантажом", однако он все-таки написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Копию заявления, "чтобы успокоить Давида Арахамию и три фракции парламента" Яременко обещает предъявить несколько позднее, так как в данную минуту (18.40 пятницы, 1 ноября) он занят очень важным делом - "ест янтыки в лучшей чебуречной Киева".

"Написать напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала", - обещает нардеп и уточняет, что ориентировочно это будет в понедельник, через неделю.

"Хочу поздравить лично Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных партнеров из фракции ОПЗЖ, которые смогли все это провернуть, оставшись формально в стороне от шантажа своих коллег из ЕС, БЮТ и "Голоса", - заявил Яременко и даже поздравил "демократически избранное большинство в парламенте с чутким и внимательным отношением к коллегам".

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