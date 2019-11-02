Политика Суд определил меру пресечения нардепу Дубневичу

2019-11-03 11:30 210

 

Защита депутата заявила о его невиновности и просила не избирать ему никакую меру пресечения. Сам Дубневич ранее заявлял, что не намерен вносить залог.

Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей нардепа Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен, сообщает Интерфакс-Украина 2 ноября.

Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - пять дней. Суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.

Защита депутата заявила о его невиновности и просила не избирать ему никакую меру пресечения. Сам Дубневич ранее заявлял, что не намерен вносить залог.

Прокуратура отметила, что депутату грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечает, что НАБУ расследует другие уголовные производства против нардепа.

Дубневича подозревают в уголовном преступлении по статье Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 миллионов на сделке с поставкой комплектующих для Укрзализници.

31 октября Верховная Рада сняла с Дубневича неприкосновенность и позволила привлечь его к уголовной ответственности.

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