Политика Россия массово наказывает крымчан за уклонение от призыва

2019-11-03 13:30 435

 

Human Rights Watch назвала призыв крымчан в армию РФ незаконным

В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что Россия продолжает нарушать нормы Женевской конвенции в Крыму.

Об этом стало известно из доклада Human Rights Watch, опубликованного 1 ноября 2019 года.

В Human Rights Watch сообщают, что призывать крымчан в армию Российской Федерации начали в 2015 году. Позже, с 2016 года, жители Крыма начали служить на военных базах РФ за пределами полуострова, а в 2019 году более 85% крымских призывников были отправлены за пределы полуострова на военные базы Российской Федерации.

В организации напомнили, что Женевская конвенция запрещает принуждать жителей оккупированных территорий служить в армии оккупанта. Однако, по имеющимся данным, с 2015 по 2019 год за уклонение от службы в армии РФ были осуждены 76 жителей Крыма.

Также в Human Rights Watch отмечают, что реальное количество крымчан, наказанных за уклонение от призыва в армию оккупанта, может сильно отличаться, поскольку в основном такие дела рассматриваются тайно.

Кроме репрессий за уклонение от призыва, российские оккупанты проводят милитаристские акции для крымских школьников, что свидетельствует об открытой пропаганде.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, как будут призывать 18-летних украинцев. Сообщается, что направлять новобранцев в зону ООС не будут.

Ранее сообщалось, что Офис президента Украины предоставил Меджлису крымско-татарского народа документы НКВД СССР о депортации крымских татар в 1944 году. Рассекреченные документы помогут крымским татарам доказать факты принудительной депортации, геноцида и издевательств со стороны советской власти.

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