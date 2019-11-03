Политика В Золотом сегодня стартует разминирование и демонтаж

2019-11-03 15:00 267

Сегодня, 3 ноября, стартует разминирование территории и демонтаж фортификационных сооружений

В Золотом-4 на Луганщине, где завершилось разведение войск, в воскресенье, 3 ноября, стартует разминирование территории и демонтаж фортификационных сооружений. Об этом рассказали в штабе операции Объединенных сил.

"Сегодня представители отечественных и зарубежных СМИ посетили участок разведения №2, осмотрели оборудованные позиции украинских военных, которые те заняли после трехдневного этапа отвода сил и средств", - идет речь в сообщении.

С журналистами пообщался командир ОТУ "Север" генерал-майор Олег Микац. Он рассказал, что армия готова реагировать на угрозы, потому что несмотря на перемещение войск, осталась система огня на этом участке.

Он также добавил, что 2 ноября наблюдатели ОБСЕ провели верификацию разведения и подтвердили, что стороны зеркально отвели войска.

"3 ноября на участке №2 начнутся мероприятия по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов и демонтажа сооружений", - рассказали в штабе.