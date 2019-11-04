Политика Драка на Банковой: У Зеленского отрицают, что глава СБУ Баканов выбил зуб Богдану

2019-11-04 12:16 162

В минувший уикенд журналист Станислав Речинский у себя в Facebook сообщил, что глава Офиса президента Андрей Богдан и глава СБУ Иван Баканов подрались на Банковой. И Богдану якобы даже выбили зуб.

Впоследствии эту информацию подтвердила шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

"Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже", - написала она.

Андрей Богдан отреагировал на слухи постом в Facebook.

"Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить", - написал он и проиллюстрировал публикацию своей фотографией с пятнами на лице. А вечером 3 ноября Андрей Богдан обновил аватарку своей страницы в Facebook. На фото он изображен с опухшим лицом и без передних зубов.

В Офисе президента опровергли информацию СМИ о драке Богдана и Баканова. По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, "в очередной раз достоянием общественности стал фейк".