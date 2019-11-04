Политика Четыре страны продлили санкции ЕС против России

2019-11-04 21:30 165

К индивидуальным санкциям Евросоюза против России присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Страны - кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лиц.

А в октябре ЕС продлил санкции по отравлению в Солсбери.