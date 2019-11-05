Экономика Эксперты заговорили о массовом оттоке иностранных инвесторов из Украины

2019-11-06 10:14 93

Украинские аналитики считают, что лозунги власти о приходе иностранных инвесторов, которые вложат 50 миллиардов долларов инвестиций, ничем не подтверждены.

Новые законодательные инициативы, зарегистрированные в парламенте, наоборот - будут иметь обратный эффект, сообщает "5 канал".

"Если мы хотим экономического роста, то должно быть увеличение полномочий для предпринимателей. И только потом привлекаются зарубежные инвестиции. Самый яркий пример - Южная Корея, где 60% – это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства. И лишь 30% - это внешние инвесторы. Так должно быть и в Украине, по-другому не бывает", – говорит Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных программ центра Разумкова.

Социологи предостерегают, законодательные инициативы "слуг народа" уже имеют обратный эффект. Факт сворачивания производства международных инвесторов зафиксирован на востоке и севере Украины.

В случае продолжения таких тенденций – "не за горами" закрытие ряда других производств и очередная миграционная волна. Они работают на развитие экономики России, Польши, Чехии и Германии. Эти страны сейчас делают все, чтобы привлечь иностранную рабочую силу. Когда речь идет о европейском опыте, то ни одно государство, которое поднимало свою экономику, не делало ставку только на внутренние трудовые ресурсы , – резюмировала Пищулина.

Также в Верховную Раду внесены ещё два спорных законопроекта, которые могут существенно увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес. Речь идет, в частности, о проектах 1209 и 1210. Бизнес-сообщество неоднократно выступало против таких новаций.