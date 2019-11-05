Политика В ГПУ рассказали о результатах тестирования прокуроров

2019-11-05 18:30 294

 

Из 1083 участников тестирования 795 кандидатов прошли на второй этап аттестации, а 95 человек не явились.

Завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что из 1083 участников тестирования 95 не явились, а 795 кандидатов набрали более 70 баллов и прошли на второй этап аттестации. При этом высшие оценки, от 91 до 100 баллов, за тестирование получили 12% участников – 93 человека.

Аттестация проводится в рамках выполнения закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры. Всего запланировано несколько этапов, которые включают в себя проверку общих способностей, этики и профессиональной компетенции. Второй этап пройдет в форме собеседования и выполнения ситуативного задания.

Ранее сообщалось, что ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за день подписал более 20 приказов об увольнении прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию.

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