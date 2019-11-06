Политика видео Ляшко с Герусом подрались в аэропорту "Борисполь"

2019-11-06 22:00 117

 

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь", а участие в драке принимал еще и охранник Ляшко.

Герус написал в своем фейсбуке, что Ляшко ожидал его в аэропорту по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты – это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться, – написал Герус.

Он также назвал Ляшко "Самым продажным (экс)политиком".

Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля, сообщает "Обозреватель"

Об инциденте уже сообщили полиции и правоохранители проводят проверку.

Ляшко в своем фейсбуке назвал Геруса российским лоббистом и убеждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

 


Что известно о схеме "Роттердам +"?

Введена в 2016 году формула формирования цены на уголь, которую сегодня считают убыточной для Украины.

Формулу ввели из-за того, что почти все шахты Донбасса с антрацитовим углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на оккупированных территориях. Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость

Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах.

Соответственно, в формуле "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля до и из нидерландских портов.
Как следствие – возросла стоимость всей электроэнергии на рынке, возросла также стоимость товаров, производство которых связано с электричеством.

Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам +".



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