Политика Польский суд пожалел вандала, сорвавшего табличку с консульства Украины

2019-11-07 12:15 183

В Польше суд присудил штраф в 1 тыс. злотых злоумышленнику, который сорвал табличку с консульства Украины. Об этом сообщает "Радио Польша".

Томаш А. признался, что уничтожил вывеску с гербом Украины, которая была на стене здания Почетного консульства Украины. Он заявил, что был пьян, и это была "хулиганская выходка". Сам он утверждает, что у него нет негативных чувств к Украине и украинцам.

Случай произошел еще весной этого года в центре Ополя. Утром на тротуаре прохожие заметили уничтоженную вывеску из искусственного материала с гербом Украины, которая ранее висела на стене здания, где находятся офисы консульства.

Прокурор предложил вынести приговор без продвижения дела со штрафом величиной 1000 злотых. Дополнительно подсудимый должен покрыть средства ремонта вывески и оплатить судебные услуги. Суд принял предложение прокуратуры, приняв во внимание признание вины и раскаяние подозреваемого.