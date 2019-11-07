Политика Нашли союзника в ЕС: Украина подготовилась к остановке транзита газа из РФ

2019-11-07 18:00 213

 

"Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники". С ее помощью можно будет реверсом качать газ из Румынии через Молдову в случае прекращения транзита из РФ.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook. Модернизация позволила повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

"Проектная мощность теперь составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме со стороны Молдовы", – сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что эти работы провели согласно инициативе CESEC. Она предполагает поставки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по маршруту Греция –Болгария – Румыния в Украину и Молдову.

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