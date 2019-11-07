Украинцы в ноябре получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий, заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга в министерстве.
«Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот», - сказал чиновник.
Он пояснил, что это связано с началом второго этапа монетизации субсидий, и если ранее перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.
После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный «Ощадбанк», чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.
При этом Музыченко сообщил, что в настоящее время более 95% льготников получают субсидии в безналичной денежной форме – через «Ощадбанк».