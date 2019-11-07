Политика Стало известно, какие квитанции за коммуналку теперь будут получать украинцы

2019-11-07 17:00 513

 

Украинцы в ноябре получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий, заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга в министерстве.

«Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот», - сказал чиновник.

Он пояснил, что это связано с началом второго этапа монетизации субсидий, и если ранее перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный «Ощадбанк», чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.

При этом Музыченко сообщил, что в настоящее время более 95% льготников получают субсидии в безналичной денежной форме – через «Ощадбанк».

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