Политика Парламент ФРГ помешал России обойти газовую директиву ЕС

2019-11-08 10:42 225

Немецкий парламент не проголосовал за законопроект "распространение правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам–не членами ЕС", который мог помочь "Северному потоку-2" обойти газовую директиву ЕС. Об этомсообщает "Укринформ".

На голосовании план поддержали 133 человека, а для кворума было необходимо 355 голосов. 

Ранее сообщалось, что правительство Германии готово помочь "Северному потоку - 2" обойти газовую директиву ЕС.

Напомним, "Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

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