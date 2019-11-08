Политика НАТО усиливает защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря

2019-11-08 14:47 60

ФРГ и четыре других члена НАТО подписали в Гамбурге документ об укреплении сотрудничества, направленного на защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря.

По данным Deutsche Welle, Альянс планирнует укреплять свои позиции в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовым отразить угрозу из России: соответствующие положения содержатся в договоренности, подписанной в четверг, 7 ноября, главами военно-морских сил Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге.

В документе закреплена цель - развивать военное сотрудничество вышеназванных государств - членов Североатлантического альянса в рамках консультативного органа НАТО - Channel Committee (CHANCOM).

Этот комитет был создан во времена холодной войны в структуре Главного командования объединенных вооруженных сил НАТО в зоне пролива Ла-Манш для того, чтобы гарантировать безопасность путей снабжения европейских союзников со стороны США. После падения железного занавеса и упразднения командования альянса в зоне Ла-Манша CHANCOM стал чисто консультативным органом, членами которого являются главы ВМС отдельных стран.

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