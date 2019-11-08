Политика Страшно работать? Украинские министры уже просят приставить к ним охранников

2019-11-08 16:31 183

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

"Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану", – написал Дубилет в ФБ и добавил, что "сейчас вокруг меня вдруг образовалось две зоны напряжения".

Одна из этих зон связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд гривен в год, отметил Дубилет.

"Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас проводим перезагрузку власти по всем госорганам, предприятиям и учреждениям. Почему-то, некоторые стороны полагают, что у меня или моих коллег может быть влияние на конкурсную комиссию", – пояснил министр.

"Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное", – посетовал Дубилет.