Политика Как поработал: Богдан за октябрь получил большую зарплату, чем Зеленский

2019-11-08 19:30 201

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за октябрь получил зарплату в сумме 39 тыс. 258 грн. Для сравнения, президент Владимир Зеленский за октябрь получил 28 тыс. грн. зарплаты.

"Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в октябре 2019 года начислена заработная плата в сумме 39 тыс. 258 грн, в том числе должностной оклад - 16 тыс. 363 грн, надбавка за выслугу лет - 4 тыс. 418 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 3 тыс. 272 грн, надбавка за интенсивность труда - 9 тыс. 818 грн и другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) - 5 тыс. 385 грн. Из начисленной заработной платы уплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 7 тыс. 655 грн", - сообщили 112.ua в Госправлении делами.

Напомним, Богдан за время работы на должности руководителя Офиса президента брал отпуск на пять календарных дней за собственный счет.