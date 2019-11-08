Политика Штаб ООС: боевики сорвали разведения сил в районе Петровского

2019-11-09 07:30 177

 

В районе проведения операции Объединенных сил враг сорвал разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Вчера украинская сторона, через МИД, сообщила ОБСЕ относительно готовности к разведению. Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября.

"Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - сообщили в штабе ООС.

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