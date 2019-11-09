Политика Большинство жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины - опрос

2019-11-10 10:00 270

При этом менее пятой части опрошенных вернуться в состав страны "как прежде" или с особым статусом.

Большинство жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины, но при этом только 5,1% желают "быть частью Украины как прежде". Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает ZN.ua со ссылкой на социологический опрос компании Нью Имидж Маркетинг Групп.

Согласно результатам опроса, 57,8% жителей оккупированных районов назвали себя гражданами Украины.

При этом менее одной пятой жителей "ЛДНР"- 18,5% - видят будущее своей малой родины в Украине (как прежде или с особым статусом). Независимости хотят тоже не очень много респондентов - 16,2%.

Подавляющее большинство жителей этих территорий - 64,3% - видят свое будущее в составе России.

В то же время более 42% проживающих за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт. 34,2% признали, что хотели бы получить российское гражданство, а у 7,4% - российский паспорт уже есть.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября методом face-to-face. Были опрошгены 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщалось, большинство украинцев против прекращения войны на Донбассе ценой признания "ЛДНР".