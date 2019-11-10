Политика Денисова: В Польше по запросу России задержан мой сотрудник

2019-11-10 08:44 108

По информации омбудсмена, Игорю Мазуру грозит экстрадиция в РФ

В Польше, на приграничном пункте Дорогуск, задержан сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур, сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

По ее информации, задержание произошло по запросу России, к Мазуру не допускают украинского консула и не дают адвоката.

Денисова сообщила, что в понедельник, 11 сентября, в городе Холм будет решаться вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию, и призвала МИД "максимально способствовать освобождению... украинского общественного активиста и участника российско-украинской войны".

По сообщению экс-советника главы СБУ Маркияна Лубкивского, с Мазуром уже встретился украинский консул. Мазур задержан по запросу Интерпола, по требованию прокуратуры РФ, которая обвиняет его в "преступлениях терроризма", якобы совершенных в Чечне.

Мазур - ветеран войны, был заместителем начштаба разведовательного батальона, после демобилизации в ноябре 2016 года - заместитель председателя партии УНА-УНСО.