Политика Премьер Польши жестко ответил президенту Франции Макрону

2019-11-11 09:12 165

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности после его слов о том, что НАТО страдает от "смерти мозга". 

Как заявил в интервью Financial Times Моравецкий, НАТО является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира". По его словам, проблемы НАТО связаны не с действиями США, а с отсутствием приверженности со стороны некоторых европейских членов.

"США всегда поддерживали Европу, и если бы не помощь США, Европа не освободилась бы от немецко-фашистской оккупации", − указал польский премьер.

Также он обратил внимание на участие французского бизнеса в проекте Северный поток-2.

"Как прямо говорят некоторые, Северный поток-2 − это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Это очень разочаровывающе, когда у такого проекта есть поддержка ключевых стран ЕС", − заявил Моравецкий.

Он отметил, что Варшава приветствует сотрудничество "с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ".

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