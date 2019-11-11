Экономика На юго-западе Ирана обнаружили невероятно богатое месторождение нефти

2019-11-11 14:45 180

На юго-западе Ирана обнаружили месторождение нефти с приблизительными залежами в 53 миллиардов баррелей. 

"Сегодня мы объявляем США, что мы богатая страна и, несмотря на вашу вражду и тиранические санкции, рабочим и инженерам иранской нефтяной отрасли удалось открыть это огромное месторождение нефти", - заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, площадь месторождения в богатой нефтью провинции Хозестан охватывает 2400 квадратных километров. Данное место добычи "черного золота" позволит Ирану увеличить его запасы примерно на треть.

По данным американского управления энергетической информации, Иран, член-основатель ОПЕК, занимает четвертое место в мире объему запасов нефти и второе – объему запасов природного газа.

Экспорт нефти является важным источником поддержки экономики страны. У Тегерана этот ресурс покупали Китай, Россия, Индия и страны Запада, хотя США прилагает усилия для того, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю.

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