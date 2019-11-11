Политика Стала известна точная дата и повестка дня встречи в нормандском формате

2019-11-11 12:15 165

Как сообщили СМИ со ссылкой на источники, близкие к Офису президента, встреча "нормандской четверки" на высшем уровне может состояться 24 или 26 ноября.

Если "нормандская встреча" в эти даты не состоится, то, по словам источника, к концу года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли можно надеяться, что встреча "четверки" когда-нибудь состоится.

На ней будут обсуждать выполнение минских соглашений, "формулу Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО.

Напомним, условием для участия в саммите в "нормандском формате" является подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера". Реализации плана Штайнмайера должно предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым последует более масштабное разведение войск по всей линии разграничения. Разведение сил в Золотом началось 29 октября и продолжалось в течение трех дней, а разминировать данную территорию будут 30 дней.

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