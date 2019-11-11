Политика В Кабмине Гончарука впервые заговорили об отмене призыва в армию

2019-11-11 13:44 36

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил в эфире ТСН Тиждень о желании отменить военный призыв.

"Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сказал министр.

По мнению чиновника, переход на профессиональную армию не будет быстрым. При этом каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.

Напомним, ранее во время осеннего призыва повестку в военкомат получил пятилетний ребенок. Повестку в соцсети опубликовала мама ребенка. Местные власти извинились за ошибку.