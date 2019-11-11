Политика НАБУ откроет дело против Василия Грицака по факту шпионажа и госизмены

2019-11-11 19:30 180

 

Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что в суд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ. Заявитель, который подал жалобу, не указан.

В обоснование жалобы он отметил, что 4 октября подал в НАБУ заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим главой СБУ преступлений, которые по его утверждению подпадают под квалификацию ст. ст. 28, 364 (злоупотребления служебным положением), 365 (превышение служебным положением), 366 (служебный подлог), 191 (хищение средств), 111 (госизмена), 114 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Однако дело не было открыто. Обстоятельства возможных правонарушений не уточняются. 25 октября суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по данным фактам.

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